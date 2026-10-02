Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalDiplomacia

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 08:37

EUA fecham embaixada e consulados no Brasil e suspendem atendimentos por "segurança"

Governo orienta os cidadãos norte-americanos a não comparecerem à embaixada ou consulados

Governo orienta os cidadãos norte-americanos a não comparecerem à embaixada ou consulados

Consulado dos EUA/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
Os serviços consulares na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil estão suspensos a partir desta sexta-feira (2), devido a "questões de segurança". O alerta foi publicado no período da madrugada desta sexta no site do Departamento de Estado norte-americano. A nota não dá detalhes do porquê da ação nem quando os atendimentos serão retomados.
O governo orienta os cidadãos norte-americanos a não comparecerem à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos Estados Unidos caso precisem de assistência. Em caso de emergência, devem entrar em contato com o oficial de plantão da representação diplomática.

Notícias relacionadas