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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 16:08

Observadores internacionais chegam ao Brasil para monitorar eleições

Observadores avaliam integridade, eficácia operacional e cumprimento das normas eleitorais

Observadores avaliam integridade, eficácia operacional e cumprimento das normas eleitorais

FABIOLA CORREA/JC
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Agências

Delegações de organizações internacionais convidadas como observadoras independentes do processo eleitoral brasileiro já começaram a chegar ao Brasil. O objetivo é que essas instituições avaliem a integridade, a eficácia operacional e o cumprimento estrito das normas eleitorais.

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