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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 16:34

Netanyahu diz que piloto de avião com destino a Israel foi esfaqueado, e ministros falam em ataque terrorista

Segundo primeiro-ministro israelense, esfaqueador tentou derrubar o avião

Segundo primeiro-ministro israelense, esfaqueador tentou derrubar o avião

RONEN ZVULUN/AFP/JC
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Agências
O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (30) que um dos pilotos de um voo da Flydubai com destino a Tel Aviv esfaqueou o outro e tentou derrubar o avião com todos os passageiros a bordo. O episódio, tratado como um possível ataque terrorista, obrigou a aeronave a desviar para a Arábia Saudita.
A Flydubai informou que o avião foi colocado sob controle pela tripulação da companhia que estava a bordo, com um desvio da rota e pouso em segurança no aeroporto de Tabuk. Segundo a empresa, todos os passageiros e tripulantes estão seguros e foram identificados. Os pilotos foram hospitalizados, conforme informações do aeroporto.

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