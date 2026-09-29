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CapaInternacionalOriente Médio

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 16:21

Israel mata alto comandante do Hamas em ataque aéreo na Faixa de Gaza

Uma outra pessoa também morreu em decorrência de ataque a prédio residencial

Uma outra pessoa também morreu em decorrência de ataque a prédio residencial

BASHAR TALEB / AFP
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Agências
Um ataque aéreo israelense matou nesta terça-feira (29) o chefe do braço armado do Hamas no norte de Gaza, segundo autoridades dos dois lados. O grupo terrorista o descreveu como um dos líderes do ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra no território palestino.
O governo de Israel afirmou que suas Forças Armadas localizaram e mataram Izz al-Din Al-Beik, que, segundo as autoridades israelenses, estava envolvido no planejamento de ataques e no recrutamento. O Hamas confirmou sua morte.

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