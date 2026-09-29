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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 14:39

Irã diz que já apresentou aos EUA condições para acordo, mas Trump é 'incapaz de decidir'

Para o major-general iraniano, Mohsen Rezaei, Trump está "preso em um atoleiro no qual não consegue negociar nem guerrear"

Para o major-general iraniano, Mohsen Rezaei, Trump está "preso em um atoleiro no qual não consegue negociar nem guerrear"

Jim WATSON/AFP/JC
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Agências
O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, major-general Mohsen Rezaei, afirmou nesta terça-feira (29) que Teerã já apresentou suas condições aos Estados Unidos, mas que o presidente americano, Donald Trump, seria incapaz de tomar uma decisão.

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