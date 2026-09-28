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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 21:49

Presidente da Finlândia diz que país quer capitalizar boom de IA e construir mais 25 data centers

Stubb disse que o investimento reflete uma combinação de energia limpa abundante, um ambiente operacional seguro e um setor de tecnologia em expansão

Stubb disse que o investimento reflete uma combinação de energia limpa abundante, um ambiente operacional seguro e um setor de tecnologia em expansão

Getty Images via AFP/JC
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Agências
O presidente finlandês, Alexander Stubb, afirmou nesta segunda-feira, 28, que o país está buscando capitalizar o boom global da inteligência artificial (IA) após o Google anunciar planos de investir pelo menos US$ 15,2 bilhões em infraestrutura digital na Finlândia nos próximos dois anos.
Em uma entrevista à Fox News, Stubb disse que o investimento reflete uma combinação de energia limpa abundante, um ambiente operacional seguro e um setor de tecnologia em expansão, que tornaram a Finlândia um destino cada vez mais atraente para infraestrutura de IA. "As empresas tomam suas próprias decisões sobre onde investir em seus data centers, e estamos, claro, felizes que o Google tenha investido", acrescentou.
Segundo ele, atualmente, há cerca de 50 data centers no país, e mais 25 estão em andamento. "E esperamos que haja mais, porque temos uma infraestrutura realmente forte quando se trata de IA".
Além dos data centers, Stubb destacou que a Finlândia construiu um ecossistema em torno de tecnologias emergentes, citando a IQM Quantum Computers, as empresas de satélites ReOrbit e Kuva Space, e a companhia de telecomunicações Nokia.

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