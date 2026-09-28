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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 14:23

Adoção de IA com velocidade, mas sem direção é risco, aponta Alexandre Maioral

Presidente da Oracle esteve em Porto Alegre para participar da Semana Caldeira

Presidente da Oracle esteve em Porto Alegre para participar da Semana Caldeira

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
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Jornal do Comércio
A adoção da Inteligência Artificial com velocidade, mas sem direção pode ser um caminho perigoso para as empresas, alerta o presidente da Oracle Brasil,  Alexandre Maioral. “A velocidade continua muito importante, mas precisa estar acompanhada do sentido correto”, afirma.

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