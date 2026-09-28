Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 18:37

Milei tenta rearmar a Argentina com ajuda de Trump

Presidente argentino se encaixa no perfil de líder previsto pela Estratégia de Segurança Nacional de Trump

Presidente argentino se encaixa no perfil de líder previsto pela Estratégia de Segurança Nacional de Trump

CHARLY TRIBALLEAU/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O apoio de Donald Trump à tentativa do aliado Javier Milei de reeleger-se presidente da Argentina em 2027 vai além do apoio retórico à demanda de Buenos Aires pelas ilhas britânicas Falkland, conhecidas na região como Malvinas.
O republicano tem sido peça central no projeto do argentino de rearmar seu país, após décadas de baixo investimento e descrédito das Forças Armadas. De caças a blindados, passando por helicópteros e munições, a Argentina vive uma pequena corrida armamentista.
O que não está claro é contra quem, dado que não há rivalidades regionais fora dos discursos inflamados de Milei contra Lula (PT) e em apoio a Flávio Bolsonaro (PL), rival do petista na disputa pelo Planalto.

Notícias relacionadas