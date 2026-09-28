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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 15:25

Surto de Ebola no Congo já tem mais de 8 mil casos confirmados

Doença também já causou quase 4 mil mortes no país

Doença também já causou quase 4 mil mortes no país

Latouifa Fetafeta/AFP
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Agências
O número de casos confirmados do vírus Ebola na República Democrática do Congo (RDC) ultrapassou oito mil, enquanto o país enfrenta escassez de profissionais de saúde para conter a doença mortal.

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