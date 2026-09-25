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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 19:46

Premiê do Haiti pede dignidade para imigrantes na ONU em crítica indireta a Trump

Alix Fils-Aimé falou sobre responsabilidade compartilhada para resolução de crises

Alix Fils-Aimé falou sobre responsabilidade compartilhada para resolução de crises

Leonardo Munoz/AFP
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Agências
O primeiro-ministro do Haiti, Alix Fils-Aimé, fez uma crítica indireta aos Estados Unidos em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, nesta sexta-feira (25), ao pedir tratamento digno a migrantes.
"A proteção de uma fronteira e o respeito pela dignidade humana não são incompatíveis e precisam estar lado a lado", afirmou.

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