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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:09

Na ONU, primeiro-ministro do Paquistão pede abertura dos estreitos de Ormuz e Bab el-Mandeb

Shehbaz Sharif disse que estreitos são artérias da economia global e não devem se transformar em pontos de confronto

Shehbaz Sharif disse que estreitos são artérias da economia global e não devem se transformar em pontos de confronto

Leonardo Munoz/AFP
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Agências
O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou nesta sexta-feira (25) que os estreitos de Ormuz e Bab el-Mandeb são artérias da economia global que devem permanecer abertas, conectando nações, e não se transformar em pontos críticos de confronto. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, ele disse que "estas águas devem carregar a promessa de prosperidade, não os perigos da guerra".
Sharif afirmou ainda que seu país se solidariza com a Arábia Saudita e condena os "ataques deploráveis dos Houthis" contra o reino.
Ele destacou um ataque Houthi que, segundo Riad, teve como alvo Meca, afirmando que o ato "indignou muçulmanos em todo o mundo".
"Nenhum muçulmano jamais ousaria pensar em cometer um crime tão hediondo", disse Sharif. "O Paquistão manifesta total solidariedade ao povo irmão da Arábia Saudita, como sempre fizemos ao longo de nossa história".
Os Houthis negaram ter atacado Meca, classificando a alegação como uma "mentira hedionda".

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