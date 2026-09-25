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CapaInternacionalTuvalu

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 15:17

Ameaçada pelo aumento do nível do mar, Tuvalu pede socorro na ONU

Feleti Teo pediu pelo abandono dos combustíveis fósseis e cumprimento das obrigações legais climáticas

Feleti Teo pediu pelo abandono dos combustíveis fósseis e cumprimento das obrigações legais climáticas

Leonardo Munoz/AFP
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Agências
O primeiro-ministro de Tuvalu, Feleti Teo, fez um apelo em seu discurso nas Nações Unidas pela sobrevivência de seu país. Diante da elevação do nível do mar, o país da Oceania relatou a recuperação de 25,3 hectares de terra em Funafuti.
A ilha no Pacífico é ameaçada pela crise do clima causada pela energia fóssil. A própria existência do país corre risco pelo aumento do nível do mar. Mais de 80% dos 11 mil habitantes do país já solicitaram visto climático para ir para a Austrália.
Classificando a crise climática como sua maior ameaça existencial, o primeiro-ministro exigiu abandono rápido e justo dos combustíveis fósseis, redução simultânea de metano e CO², cumprimento das obrigações legais climáticas e financiamento em doações para perdas, danos e adaptação.

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