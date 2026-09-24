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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 16:19

Países que sumirem por aumento do nível do mar não deixarão de ser Estados, decide ONU

Declaração sobre elevação do nível dos oceanos foi adotada por consenso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York

Declaração sobre elevação do nível dos oceanos foi adotada por consenso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
Líderes mundiais reconheceram nesta quinta-feira (24) que nações que perderem seu território de forma parcial ou integral devido ao avanço do nível do mar continuarão sendo reconhecidas como Estados. O acordo também garante que esses países não deixarão de ser reconhecidos no sistema internacional.
A Declaração das Nações Unidas sobre a Elevação do Nível do Mar foi adotada por consenso durante a reunião da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O texto havia sido concluído no mês passado. É a primeira vez que todos os Estados-membros adotam um documento a respeito do tema.

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