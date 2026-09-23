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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 20:07

Universidade estima mais de 13 mil mortes por calor extremo no Brasil durante El Niño

Sem levar em considerção outros efeitos do El Niño, levantamento estima mais de 450 mil mortes no mundo

Sem levar em considerção outros efeitos do El Niño, levantamento estima mais de 450 mil mortes no mundo

THAYNÁ WEISSBACH/JC
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Agências
O El Niño atual pode causar 451 mil mortes em decorrência de dias de calor extremo - 13,3 mil apenas no Brasil. A estimativa é do Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago e foi divulgada nesta quarta-feira (23).
A projeção considera o período de setembro de 2026 a fevereiro de 2027, quando o fenômeno climático deve atingir sua intensidade máxima. Portanto, a conta não inclui as dezenas de milhares de mortes do verão europeu que já vinham sendo creditadas às altas temperaturas associadas ao El Niño.

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