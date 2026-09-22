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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 18:12

Temporais atingem mais de 560 mil pessoas e deixam 4 mortos no RS

Órgão também alerta para risco muito alto de inundação do Rio Caí na região de Montenegro

Órgão também alerta para risco muito alto de inundação do Rio Caí na região de Montenegro

Prefeitura de São Sebastião do Caí/Divulgação/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, na tarde desta terça-feira (22), um alerta de risco muito alto para inundação do Rio Caí na região de Montenegro. O alerta é válido até às 14h30min desta quarta-feira (23). O órgão recomenda evitar áreas inundáveis.

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