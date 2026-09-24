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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 19:15

Ações de Israel ameaçam vida e existência de palestinos, diz presidente da Autoridade Palestina à ONU

Mahmoud Abbas teve que discursar por videoconferência após ter seu visto de entrada nos EUA negado

Mahmoud Abbas teve que discursar por videoconferência após ter seu visto de entrada nos EUA negado

AFP
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Agências
O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou nesta quinta-feira (24) na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que o "povo palestino enfrenta um dos períodos mais perigosos de sua história". Segundo o líder, as ações do governo de Israel na Faixa de Gaza e na Cisjordânia não só enfraquecem a solução de dois Estados, mas ameaçam "a própria vida e a existência" do seu povo.
Abbas foi obrigado, pelo segundo ano consecutivo, a discursar por videoconferência, após o governo de Donald Trump negar seu visto de entrada nos Estados Unidos.

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