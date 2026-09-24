Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 15:54

Brasil se retira da plenária da ONU durante discurso de Netanyahu

Outros países também abandonaram o plenário quando primeiro-ministro israelense assumiu o palanque

Outros países também abandonaram o plenário quando primeiro-ministro israelense assumiu o palanque

AFP
Compartilhe:
Agências
A delegação do Brasil abandonou o plenário da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, durante discurso do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, na tarde desta quinta-feira (24). O mesmo havia sido feito no ano passado.
O israelense foi vaiado por muitos dos presentes, e a debandada do espaço foi massiva, feita também por diversas outras delegações. O presidente da sessão, Khalilur Rahman, teve de pedir mais de uma vez ordem no espaço. E Netanyahu disse que "se outros covardes morais ainda estivessem presentes, poderiam se retirar".

Notícias relacionadas