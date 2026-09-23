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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 20:17

Putin é 'paciente zero' que espalha guerra e precisa ser parado, diz Zelenski

Zelensky afirmou que quanto mais liberdade Putin tem para agir, mais perigoso o mundo fica para todos

Zelensky afirmou que quanto mais liberdade Putin tem para agir, mais perigoso o mundo fica para todos

/TIMOTHY A. CLARY/AFP/JC
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Agências
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de "paciente zero" que espalha a guerra adiante e "precisa ser parado", em seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira (23).
"Putin sempre busca alguém para ajudá-lo a matar mais por cada quilômetro de território, em vez de simplesmente parar e administrar seu próprio país. É possível imaginá-lo sem a guerra? Ele é o paciente zero, a partir de quem essa ideia de guerra continua se espalhando adiante. E, aonde ela se espalha, traz apenas dor, instabilidade, novos riscos e crises. Quanto mais liberdade Putin tem para agir, mais perigoso o mundo fica para todos", afirmou.
"É por isso que o paciente zero precisa ser parado. Ele precisa ter negado o espaço para agir e espalhar esse mal adiante."
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