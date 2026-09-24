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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 19:50

Prefeito de Nova York responde discurso de Netanyahu na Assembleia Geral da ONU

Zohran Mamdani disse que primeiro-ministro israelense "repete mentiras" para "encobrir genocídio de palestinos"

Zohran Mamdani disse que primeiro-ministro israelense "repete mentiras" para "encobrir genocídio de palestinos"

ANGELA WEISS / AFP
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Agências
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, reagiu às críticas feitas na Assembleia Geral da ONU pelo primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, nesta quinta-feira (24).
Mamdani afirmou que Netanyahu "repete mentiras" para "encobrir o genocídio de palestinos". "Nenhuma mentira pode mudar o fato de que ele continua sujeito a um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional que o acusa de crimes de guerra e crimes contra a humanidade", afirmou.

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