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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 19:44

Em discurso combativo na ONU, Netanyahu é vaiado e distribui ataques a críticos

Líder israelense fez durs críticas ao prefeito de Nova York, Zohran Mamdani

Líder israelense fez durs críticas ao prefeito de Nova York, Zohran Mamdani

TIMOTHY A. CLARY/AFP/JC
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Agências
primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz um discurso recheado de ataques a críticos na Assembleia Geral da ONU, como tem sido costume para o premiê do Estado judeu ao menos desde 2024, durante a guerra na Faixa de Gaza.
Como no ano passado, Bibi viu dezenas de delegações se levantarem e deixarem o salão da Assembleia Geral, inclusive o Brasil. Também como em 2025, um grupo de convidados e aliados de Tel Aviv nas tribunas acima do salão aplaudiram e gritaram em apoio ao premiê, a ponto de o presidente da Assembleia pedir ordem antes do início da fala.
Netanyahu criticou logo de saída os delegados no local. "Se ainda há covardes que não deixaram o salão, o façam agora por favor", afirmou. Em seguida, lembrou da fala do líder sírio Ahmed al-Sharaa de que as Colinas de Golã, ocupadas por Israel desde 1967, são parte do território sírio. "Senhor Al-Sharaa, os judeus estiveram nas Colinas de Golã desde o tempo de Moisés, você pode ler isso na Bíblia."

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