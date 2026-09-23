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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 19:39

Trump recebe Xi em Washington com pompa, mas poucos avanços à vista

Presidente norte-americano recebeu Xi na base militar onde pousou o presidente chinês

Presidente norte-americano recebeu Xi na base militar onde pousou o presidente chinês

AFP
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Agências
O presidente Donald Trump recebeu nesta quarta-feira (23) o dirigente chinês, Xi Jinping, em Washington para uma visita de Estado cercada de simbolismo e expectativa, mas com perspectivas limitadas de grandes acordos entre as duas maiores potências do mundo.
Xi desembarcou na base militar Andrews, em Maryland, em sua primeira visita de Estado a Washington em mais de uma década. Trump foi pessoalmente à base militar para recebê-lo. Quando o republicano chegou a Pequim, em maio, Xi não foi ao aeroporto encontrá-lo.

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