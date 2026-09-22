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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 20:14

Trump fecha acordo e celebra, mas Dinamarca segue com a Groenlândia

Trump comemorou o que seria uma vitória estratégica

Trump comemorou o que seria uma vitória estratégica

ANGELA WEISS/AFP/JC
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Agências
Os Estados Unidos assinaram nesta terça-feira (22) um acordo com Dinamarca e Groenlândia acerca do futuro do território ártico do país nórdico desejado por Donald Trump. Como já vinha ensaiando, o presidente americano festejou o arranjo, embora não tenha conseguido tomar a ilha como desejava.
Antes mesmo do evento, ocorrido após o discurso de Trump na Assembleia Geral da ONU, o americano já havia dito em sua fala que os groenlandeses haviam pedido sua proteção e a teriam na forma de duas novas bases militares na ilha.

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