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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 15:59

Na ONU, Trump ameaça novamente usar força militar na América Latina

Presidente norte-americano utilizou invasão à Venezuela em janeiro como exemplo da guerra dos EUA contra o narcotráfico

Presidente norte-americano utilizou invasão à Venezuela em janeiro como exemplo da guerra dos EUA contra o narcotráfico

Agência Brasil
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Agências

Em discurso de quase 40 minutos na sede das Nações Unidas (ONU), o presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltou a fazer ameaças de uso da força militar em países da América Latina e Caribe para garantir os interesses da Casa Branca na região.

"Nossas ações na Venezuela provam que os EUA não permitirão mais que ameaças à América ganhem terreno em qualquer parte do Hemisfério Ocidental. E, se necessário, usaremos nosso poderio militar inigualável para garantir os interesses nacionais vitais dos EUA", disse.

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