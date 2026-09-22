Na ONU, Trump ameaça novamente usar força militar na América Latina

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 15:59
Presidente norte-americano utilizou invasão à Venezuela em janeiro como exemplo da guerra dos EUA contra o narcotráficoAgência Brasil
Em discurso de quase 40 minutos na sede das Nações Unidas (ONU), o presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltou a fazer ameaças de uso da força militar em países da América Latina e Caribe para garantir os interesses da Casa Branca na região.
"Nossas ações na Venezuela provam que os EUA não permitirão mais que ameaças à América ganhem terreno em qualquer parte do Hemisfério Ocidental. E, se necessário, usaremos nosso poderio militar inigualável para garantir os interesses nacionais vitais dos EUA", disse.
LEIA TAMBÉM: Na ONU, Trump diz que terá de decidir entre acordo ou "aniquilar" o Irã