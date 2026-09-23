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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 21:10

Noboa critica questionamentos da ONU enquanto enfrenta denúncias de violações no Equador

Noboa criticou os questionamentos que recebe na luta contra a criminalidade em seu país

Noboa criticou os questionamentos que recebe na luta contra a criminalidade em seu país

CHARLY TRIBALLEAU/AFP/JC
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Agências
Alvo de pressão internacional por violações de direitos humanos no Equador, o presidente Daniel Noboa criticou os questionamentos que recebe na luta contra a criminalidade em seu país, um dos mais seguros da América Latina dez anos atrás.
"A confiança no sistema multilateral atravessa uma prova difícil. Recebemos muitos questionamentos na luta contra o crime organizado e poucos questionamentos sobre a quantidade de vítimas que estamos tendo do crime organizado", afirmou o líder.
Noboa defendeu uma reforma na entidade: "Equador acredita nas Nações Unidas e, por isso mesmo, quer um organismo capaz de atender o mundo de hoje, não o de 1945".

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