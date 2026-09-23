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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 20:53

Colinas de Golã farão parte de Israel "para sempre", diz ministro da Defesa israelense

Katz disse que Israel não vai se retirar da região e do que chamou de zona de segurança

Katz disse que Israel não vai se retirar da região e do que chamou de zona de segurança

Sebastian Scheiner/POOL/AFP/JC
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Agências
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que as Colinas de Golã serão parte de Israel para sempre. A declaração foi dada nesta quarta-feira (23) em resposta à fala na assembleia geral da ONU do líder da Síria, Ahmed al-Sharaa, que reafirmou a soberania síria sobre o território, ocupado por Israel desde 1967.
"Qualquer tentativa de violar nossa soberania, de violar o direito internacional, será interrompida. Golã continuará sendo território sírio", afirmou Sharaa, em Nova York.
Katz disse que Israel não vai se retirar da região e do que chamou de zona de segurança, e classificou o território de "parte integral e eterna de Israel". "Não vamos permitir que a Síria se torne uma ameaça a Israel, e vamos agir conforme for necessário para impedir isso", disse.

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