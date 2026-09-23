EUA seguirão defendendo Ormuz, diz Rubio; Trump mantém opções militares contra Irã

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (23) que Washington continuará defendendo o Estreito de Ormuz para mantê-lo aberto e disse que o presidente Donald Trump mantém opções militares contra o Irã, embora esteja concentrado neste momento em ampliar a pressão econômica sobre Teerã.
Rubio afirmou que Trump dispõe de "várias opções" em relação ao Irã, inclusive militares. Segundo ele, um eventual acordo com Teerã exigirá "muito trabalho e muito tempo". O secretário ainda acrescentou que os EUA não colocarão a "ordem mundial" acima dos interesses nacionais. Os comentários de Rubio foram feitos enquanto o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, discursava na ONU.
Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, Rubio disse que ambos os países querem chegar a um entendimento para encerrar o conflito e afirmou que Moscou e Kiev demonstram interesse em um cessar-fogo envolvendo grãos e energia. "Essa guerra acabará com um acordo, não com mais bombardeios", declarou.
Rubio também comentou a situação da Venezuela e disse que a economia do país ainda sofre as consequências do que classificou como "regime corrupto de Nicolás Maduro". Segundo ele, há "muitas coisas para corrigir" para que o país volte a funcionar.
O secretário afirmou ser crucial que a Venezuela tenha eleições livres, mas ressaltou que a reconstrução econômica deve ocorrer ao mesmo tempo. Rubio defendeu ainda a reorganização dos partidos de oposição, liberdade para a imprensa e condições para que candidatos possam levar suas mensagens ao público. "Queremos que a Venezuela seja uma democracia estável, com uma economia sólida", disse.