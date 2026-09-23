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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 20:09

EUA seguirão defendendo Ormuz, diz Rubio; Trump mantém opções militares contra Irã

Rubio afirmou que Trump dispõe de "várias opções" em relação ao Irã, inclusive militares

Rubio afirmou que Trump dispõe de "várias opções" em relação ao Irã, inclusive militares

Yuki Iwamura/AFP/JC
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Agências
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (23) que Washington continuará defendendo o Estreito de Ormuz para mantê-lo aberto e disse que o presidente Donald Trump mantém opções militares contra o Irã, embora esteja concentrado neste momento em ampliar a pressão econômica sobre Teerã.
Rubio afirmou que Trump dispõe de "várias opções" em relação ao Irã, inclusive militares. Segundo ele, um eventual acordo com Teerã exigirá "muito trabalho e muito tempo". O secretário ainda acrescentou que os EUA não colocarão a "ordem mundial" acima dos interesses nacionais. Os comentários de Rubio foram feitos enquanto o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, discursava na ONU.
Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, Rubio disse que ambos os países querem chegar a um entendimento para encerrar o conflito e afirmou que Moscou e Kiev demonstram interesse em um cessar-fogo envolvendo grãos e energia. "Essa guerra acabará com um acordo, não com mais bombardeios", declarou.
Rubio também comentou a situação da Venezuela e disse que a economia do país ainda sofre as consequências do que classificou como "regime corrupto de Nicolás Maduro". Segundo ele, há "muitas coisas para corrigir" para que o país volte a funcionar.
O secretário afirmou ser crucial que a Venezuela tenha eleições livres, mas ressaltou que a reconstrução econômica deve ocorrer ao mesmo tempo. Rubio defendeu ainda a reorganização dos partidos de oposição, liberdade para a imprensa e condições para que candidatos possam levar suas mensagens ao público. "Queremos que a Venezuela seja uma democracia estável, com uma economia sólida", disse.

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