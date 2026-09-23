Rússia ataca Kiev com drones, mata 2 e fere 23 antes de discurso de Zelenski na ONU

A Rússia voltou a atacar a capital ucraniana, Kiev, com drones em ações à luz do dia nesta quarta-feira (23), horas antes de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursar para líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU.

Duas pessoas morreram e 23 ficaram feridas em Kiev, e colunas de fumaça preta se ergueram sobre a cidade após mais um episódio da sequência de ataques diários russos que atingem civis ucranianos. Segundo autoridades, os drones provocaram incêndios e danificaram prédios em Kiev e em outras partes do país durante a madrugada.

Zelensky está em Nova York para o encontro anual, como parte do esforço diplomático para manter e ampliar o apoio internacional à desgastante guerra de quatro anos e meio contra a invasão russa.

Na terça (22), Zelensky se reuniu com o presidente dos EUA, Donald Trump, que tem demonstrado impaciência com a falta de progresso nas negociações para encerrar o conflito e com a escalada de ataques aéreos de ambos os lados neste ano.

LEIA TAMBÉM: Zelensky diz que discutiu com Trump passos para encerrar guerra entre Ucrânia e Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, acusado por autoridades da Otan e por governos europeus de sabotagem, espionagem e outras ameaças, não deve participar da reunião da ONU neste ano.

A Ucrânia tem retaliado ao atingir refinarias de petróleo, consideradas um pilar importante da economia russa.

Zelensky disse no início da visita aos EUA que tinha propostas sobre uma possível desescalada da guerra. Entre as prioridades de Kiev estão conter ataques devastadores à rede elétrica ucraniana e garantir que os grãos do país possam ser escoados para os mercados globais pelo Mar Negro, apesar do conflito.

A Ucrânia também busca mais sistemas de defesa aérea Patriot, de fabricação americana, para se proteger de mísseis balísticos russos, mas esses equipamentos estão em falta desde o início da guerra com o Irã.

Em Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, dois homens de 37 e 39 anos ficaram feridos em um ataque que provocou um grande incêndio em um shopping. Serviços de emergência disseram que o fogo se espalhou por cerca de 6 mil metros quadrados antes de ser controlado.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças atingiram durante a madrugada instalações do setor militar-industrial e de energia da Ucrânia, centros logísticos e embarcações.

O ministério disse ainda que as defesas aéreas russas interceptaram mais de 500 drones ucranianos em várias regiões da Rússia, bem como na Crimeia, território anexado ilegalmente em 2014, e sobre as águas dos mares de Azov e Negro. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.