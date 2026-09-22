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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 20:47

Zelensky diz que discutiu com Trump passos para encerrar guerra entre Uncrânia e Rússia

Zelensky informou que discutiu com Trump um pacote de defesa aérea para o inverno ucraniano

Zelensky informou que discutiu com Trump um pacote de defesa aérea para o inverno ucraniano

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira (22), que discutiu com o presidente dos EUA, Donald Trump, à margem da Assembleia Geral da ONU, passos de desescalada na guerra com a Rússia, visando abrir o caminho para a diplomacia.
"Acabei de ter uma reunião positiva e produtiva com o presidente Trump", escreveu ele na rede X. "Tanto os EUA quanto a Ucrânia querem ver esta guerra russa sem sentido encerrada antes do inverno do Hemisfério Norte".
Enquanto isso, as equipes de Washington e Kiev continuam trabalhando no lançamento da produção de interceptores Patriot na Ucrânia, acrescentou. Segundo ele, isso que ajudará a proteger vidas caso a Rússia rejeite as negociações e continue "apostando no terror de mísseis balísticos contra nosso povo neste inverno e além".
Zelensky adicionou que discutiu com Trump um pacote de defesa aérea para o inverno ucraniano.

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