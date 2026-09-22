Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 20:06

Presidente sul-coreano diz na ONU que pretende avançar na 'coexistência pacífica' com Coreia do Norte

Lee Jaemyung afirmou que convívio entre os dois países deve se basear no respeito mútuo

Lee Jaemyung afirmou que convívio entre os dois países deve se basear no respeito mútuo

AFP
Compartilhe:
Agências
O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, usou seu discurso desta terça (22) na Assembleia Geral da ONU para exaltar os esforços que seu país lidera para uma "coexistência pacífica" com a Coreia do Norte. Segundo ele, o convívio na península deve ser baseado em respeito mútuo, além de mecanismos para prevenir crises e administrar conflitos e, em última instância, compromisso com uma convivência que contribua para a paz mundial.
Ele reiterou que Seul está pronta para liderar os esforços nessa direção e pediu que as Nações Unidas e o Conselho de Segurança - do qual ele defendeu uma reforma na composição -desempenhem um papel "responsável e construtivo" nestes diálogos.

Notícias relacionadas