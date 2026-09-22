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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 16:27

'Ormuz não deve servir a chantagem', diz Macron em último discurso na ONU

Sobre Gaza, o presidente francês pediu que os países reconheçam o Estado palestino

Sobre Gaza, o presidente francês pediu que os países reconheçam o Estado palestino

ANGELA WEISS / AFP / JC
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Agências
O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nas Nações Unidas nesta terça-feira (22) que a navegação pelo Estreito de Ormuz "não deve ser usada como chantagem", pedindo também o fim das guerras ao redor do mundo. Essa é ultima participação de Macron na Assembleia Geral da ONU como presidente da França.

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