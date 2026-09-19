Otan elege general da Alemanha para presidir Comitê Militar e cita ações da Rússia

Os 32 países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) elegeram neste sábado (19) o chefe das Forças Armadas da Alemanha, general Carsten Breuer, para presidir o Comitê Militar da aliança, informou a organização em nota. Ele assumirá o posto no verão europeu de 2027, para um mandato de três anos, em substituição ao atual presidente, almirante Giuseppe Cavo Dragone.

O Comitê Militar é a mais alta autoridade militar da Otan e reúne os chefes das Forças Armadas dos países membros. A eleição ocorreu durante a conferência anual do órgão, em Copenhague, na Dinamarca, que discutiu o reforço da defesa coletiva, novas tecnologias militares e a continuidade do apoio à Ucrânia.

Na reunião, os aliados também discutiram como transformar os compromissos de aumento dos gastos militares assumidos na Cúpula de Ancara em capacidade efetiva de defesa. "Estamos passando dos compromissos orçamentários para a entrega das capacidades necessárias para que a Otan possa dissuadir adversários e defender a região euro-atlântica", afirmou o presidente do Comitê Militar, almirante Giuseppe Cavo Dragone, segundo a nota.

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Cavo Dragone citou ainda episódios recentes envolvendo a Rússia. "Nas últimas semanas e meses, voltamos a ver o comportamento imprudente da Rússia, incluindo violações do espaço aéreo, incidentes com drones, atividades híbridas e tentativas de testar a determinação dos aliados", disse. Na segunda-feira (14), uma fragata russa disparou sinalizadores na direção de um helicóptero militar dinamarquês em águas internacionais, segundo as Forças Armadas da Dinamarca.

A guerra na Ucrânia também voltou a colocar países da Otan em alerta nesta semana. Na quinta-feira (17), a Rússia lançou uma nova onda de mísseis e drones contra Kiev e outras regiões ucranianas, levando a Polônia a acionar caças perto da fronteira. Neste sábado, os militares poloneses voltaram a elevar preventivamente o nível de prontidão durante ataques russos, mas informaram que não houve violação do espaço aéreo do país.

A conferência em Copenhague ocorreu ainda um dia depois de os Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia anunciarem um acordo para ampliar a cooperação de segurança na ilha, considerada estratégica para o Ártico e o Atlântico Norte. Neste sábado, os governos dinamarquês e groenlandês disseram que o entendimento não transfere soberania aos Estados Unidos, após o presidente americano, Donald Trump, afirmar que Washington teria controle permanente sobre questões de segurança no território.

Os chefes militares também cobraram maior capacidade de produção da indústria de defesa. Segundo a Otan, os aliados estão "prontos para comprar em grande escala" e esperam que o setor consiga entregar equipamentos "com rapidez, em grande escala e de forma previsível". A próxima reunião do Comitê Militar está prevista para janeiro de 2027, em Bruxelas.