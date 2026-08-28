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CapaInternacionalRússia

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:28

Putin testa míssil nuclear em meio a tensões com a Otan

Kremlin nega intenção de ataque ou ações híbridas

Kremlin nega intenção de ataque ou ações híbridas

Alexander KAZAKOV/AFP/JC
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Agências
Três dias após o chefe da espionagem americana visitar Moscou para discutir a crise entre a Rússia e a Otan em torno da Guerra da Ucrânia, o governo de Vladimir Putin testou nesta sexta-feira (28) um míssil para ataque nuclear intercontinental.
 
Na terça-feira (25), o diretor da CIA, John Ratcliffe, fez uma viagem cercada de mistério para a capital russa, onde se encontrou com seu homólogo, Serguei Narichkin.
 
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