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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 21:11

Trump terá reunião com Delcy Rodríguez na próxima semana e encontros com Burnham e Takaichi

O presidente dos EUA planeja uma reunião informal com ela durante a Assembleia Geral da ONU

O presidente dos EUA planeja uma reunião informal com ela durante a Assembleia Geral da ONU

JIM WATSON
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá uma reunião informal na próxima semana, na Assembleia Geral da ONU, com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, segundo o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz.
Este será o primeiro encontro presencial conhecido entre os dois.
Trump também se reunirá com o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, acrescentou Waltz.

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