Irã diz ter atingido petroleiro por 'travessia ilegal' no Estreito de Ormuz

O Irã afirmou ter atingido o petroleiro Trend, de bandeira do Togo, por uma suposta "tentativa ilegal" de atravessar o Estreito de Ormuz, informou a emissora estatal, citando a Guarda Revolucionária.
Segundo a emissora, a força naval da Guarda advertiu que a passagem não autorizada pelo estreito pode resultar na "destruição" das embarcações infratoras. Teerã afirma ter assumido controle sobre a via marítima desde o início da guerra lançada por EUA e Israel em 28 de fevereiro.
Durante a noite, um serviço de monitoramento relatou um "incidente de segurança" envolvendo um navio a cerca de 30 quilômetros a nordeste de Khasab, em Omã, no lado oposto do estreito. A tripulação estaria em segurança e não houve registro de impacto ambiental, segundo o UK Maritime Trade Operations (UKMTO), órgão do Reino Unido que acompanha e divulga alertas sobre incidentes de segurança marítima na região.
Não estava claro se o comunicado do UKMTO se referia ao ataque alegado pelo Irã.
Os EUA vêm escoltando alguns navios comerciais na rota ao largo de Omã, em meio ao risco contínuo de ataques iranianos.
Em outro informe, o UKMTO disse que um petroleiro no estreito foi atingido por um "projétil desconhecido", provocando um incêndio que posteriormente foi controlado. A tripulação não se feriu e não havia indicação imediata de danos ambientais, segundo o órgão.
O monitoramento afirmou ainda que outro petroleiro foi atingido na quarta-feira por um "projétil desconhecido" ao deixar o estreito, com a tripulação em segurança. Não ficou claro por que a ocorrência foi divulgada com atraso.
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