EUA: Câmara aprova amplo projeto de sanções à Rússia e o envia para assinatura de Trump

A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou nesta quarta-feira (16) um amplo pacote de sanções direcionadas a autoridades russas e pilares-chave da economia de Moscou, enquanto os legisladores buscam privar o presidente russo, Vladimir Putin, dos recursos financeiros necessários para conduzir a guerra contra a Ucrânia.
O projeto de lei leva o nome do falecido senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, que passou mais de um ano negociando-o. A medida foi aprovada por 262 votos a 159 e agora segue para o presidente Donald Trump, que deve sancioná-la.
A legislação representa o esforço mais ambicioso para apoiar a Ucrânia desde o retorno de Trump à Casa Branca e quebraria quase dois anos de relativo impasse sobre o assunto, após um pacote de ajuda emergencial em 2024. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem pressionado pela aprovação do projeto e fez um apelo direto aos senadores.
A medida sanciona autoridades russas, bancos e uma "frota sombra" de petroleiros que mantém a energia russa em movimento. Também instrui Trump a impor tarifas de até 100% sobre os cinco maiores importadores de petróleo ou gás natural russos, com exceção para países que importam menos de 15% de gás natural do país e que tomaram medidas significativas para reduzir essas importações.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).