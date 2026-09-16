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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 15:32

Governo Trump acusa Brasil de falhar no combate a PCC e CV

Trump classificou 23 países como grandes produtores ou rotas de drogas

Trump classificou 23 países como grandes produtores ou rotas de drogas

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O governo Donald Trump afirmou que o Brasil "falhou em confrontar" o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho e disse que as duas facções transformaram o país em um centro para o fluxo global de cocaína.
A crítica aparece em um documento anual enviado pela Casa Branca ao Congresso norte-americano nesta terça-feira (15), documento publicado anualmente em que a Casa Branca identifica os países considerados grandes produtores de drogas ilícitas ou importantes rotas de trânsito para o narcotráfico e avalia os esforços de governos estrangeiros no combate às drogas.
O documento é exigido por lei e enviado anualmente ao Congresso. A Casa Branca ressalva que a inclusão de um país na lista de grandes produtores ou rotas de drogas não representa necessariamente uma avaliação negativa sobre os esforços de seu governo, já que a classificação também leva em conta fatores geográficos, comerciais e econômicos.

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