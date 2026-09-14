O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (14) que a Ucrânia sugeriu que seus parceiros internacionais assegurem um acordo com a Rússia que impeça a destruição de infraestrutura crítica, mas que Kiev não está convencida de que Moscou esteja disposta a cumprir qualquer acordo. Contudo, ele acrescentou que a "Ucrânia não está convencida de que a Rússia estará disposta a cumprir qualquer acordo".
O comentário ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que ambos os países concordaram em interromper ataques contra instalações de energia. "A proteção de alimentos, energia e outros recursos essenciais para a vida é fundamental, já que os ataques russos têm como alvo principal essas áreas. Diariamente, instalações de energia, infraestrutura portuária, logística e até armazéns que guardam alimentos e medicamentos na Ucrânia são atacados", disse Zelensky na rede X.
Segundo ele, se os parceiros estiverem prontos para garantir que a Rússia realmente se abstenha de atacar a infraestrutura ucraniana, então Kiev estará pronta para garantir uma "paralisação correspondente" nos ataques.
Se a trégua for confiável, de longo prazo, e tiver um impacto real na vida das pessoas que não se desfaça após as "eleições" russas, haverá um alívio da pressão sobre gasolina e diesel precisamente para esse período, comentou Zelensky.
"A guerra deve chegar ao fim. E reduzir a escalada em relação aos ataques contra a infraestrutura crítica pode ser o primeiro passo em direção à paz", enfatizou ele, acrescentando que espera detalhes específicos dos aliados para um acordo com Moscou.