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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 19:55

Rússia e Ucrânia param ataques ao setor de energia, diz Trump

Postos em Moscou estão vivendo racionamento, e filas para abastecer duram horas

Postos em Moscou estão vivendo racionamento, e filas para abastecer duram horas

Olga MALTSEVA/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (14) que a Ucrânia e a Rússia concordaram em suspender os ataques ao setor de energia um do outro. Ainda não há confirmação de Kiev e Moscou.
 
Criticado pelo aumento dos preços de combustíveis devido à guerra no Irã, o republicano agora diz que o problema é o conflito europeu. "A Ucrânia concordou em não atacar alvos de energia russos. A Rússia concordou com o mesmo. O aumento do preço do diesel no mundo é principalmente causado pela guerra Rússia/Ucrânia, não [pelo conflito no] Irã", escreveu na rede Truth Social.

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