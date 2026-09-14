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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 13:28

Trump rejeita novas barreiras para IA e fala em 'conspiração doentia' contra setor

Trump atacou diretamente o CEO da Anthropic, Dario Amodei

Trump atacou diretamente o CEO da Anthropic, Dario Amodei

Brendan Smialowski/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a rejeitar nesta segunda-feira, (14), pedidos por uma desaceleração no desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e afirmou que o setor não precisa de novas "barreiras de proteção", mas de um presidente "forte e inteligente".
Em publicação na Truth Social, Trump atacou diretamente o CEO da Anthropic, Dario Amodei, que no fim de semana defendeu reduzir o ritmo de avanço dos modelos mais poderosos para ampliar salvaguardas de segurança.

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