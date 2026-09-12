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Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 16:24

Desenvolvimento de IA precisa desacelerar para garantir segurança, avalia CEO da Anthropic

Preocupação diz respeito ao riscos para a humanindade caso IAs se desenvolvam sem controle

Preocupação diz respeito ao riscos para a humanindade caso IAs se desenvolvam sem controle

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O executivo-chefe da Anthropic, Dario Amodei, disse que a indústria de inteligência artificial (IA) deveria desacelerar o desenvolvimento para que as medidas de segurança possam acompanhar o ritmo da tecnologia. Sem isso, a IA poderia, dentro de seis a 12 meses, assumir o controle de toda a internet, entre outros riscos.

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