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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 19:21

Guerra no mar Vermelho ameaça 4% do petróleo do mundo

Momento agrava a crise energética e inflacionária decorrente da guerra no Oriente Médio

Momento agrava a crise energética e inflacionária decorrente da guerra no Oriente Médio

SCOTT OLSON/Getty Images via AFP/JC
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Agências
O ataque ao principal oleoduto da Arábia Saudita e a tomada de controle, pelos houthis do Iêmen, da costa por onde passa o comércio do mar Vermelho ameaçam tirar 4% do suprimento global de petróleo. A situação agrava a crise energética e inflacionária decorrente da guerra no Oriente Médio.
 
Na sexta-feira (10), drones atingiram o oleoduto que liga os campos petrolíferos sauditas do Oeste do país ao porto de Yanbu, no mar Vermelho. Devido à restrição de trânsito no Estreito de Ormuz pelo Irã em conflito com os Estados Unidos, a via tornou-se vital para as exportações de Riad.
Segundo maior produtor do mundo, o reino passou a escoar até 70% de seu petróleo pelo mar Vermelho. O ataque da sexta foi lançado do Iraque por aliados do Irã e dos houthis segundo os sauditas, mas ninguém assumiu a autoria.
LEIA TAMBÉM: Irã ameaça Arábia Saudita, Japão e Jordânia por voto contra país em resolução da AIEA 

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