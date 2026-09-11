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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 19:07

Irã ameaça Arábia Saudita, Japão e Jordânia por voto contra país em resolução da AIEA

Segundo autoridades iranianas, o bloqueio naval promovido pelos EUA equivale a um conflito

Segundo autoridades iranianas, o bloqueio naval promovido pelos EUA equivale a um conflito

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou nesta sexta-feira (11), que Arábia Saudita, Japão e Jordânia enfrentarão as consequências de seu voto na "resolução anti-Irã" da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e que Teerã os responsabilizará.
 
"Alguns países também votaram a favor, além da União Europeia. Isso também é muito questionável para nós. Nós expressamos nossa objeção a eles, incluindo Arábia Saudita, Japão e Jordânia. Isso não tem justificativa de forma alguma", disse Baqaei em uma entrevista para a mídia local. "Portanto, esses países certamente serão culpados pelas consequências dessa decisão", acrescentou.
 
LEIA TAMBÉM: AIEA perde visibilidade sobre programa nuclear do Irã e não vês inspeções no curto prazo
 
A AIEA adotou uma resolução sobre o Irã para encaminhamento ao Conselho de Segurança da ONU, afirmando que o país está descumprindo suas obrigações relacionadas ao desenvolvimento nuclear.
 
O texto foi apresentado por Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. O porta-voz ainda disse que a atual situação com os EUA não é a de um estado de "nem guerra nem paz; estamos em guerra". Segundo ele, as sanções e o bloqueio naval por parte de Washington equivalem a um conflito.

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