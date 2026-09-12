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Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 12:03

Brics expressa preocupação com o Oriente Médio e condena sanções não autorizadas pela ONU

Os líderes também criticaram sanções unilaterais não autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU

Os líderes também criticaram sanções unilaterais não autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU

HANDOUT/AFP/JC
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Agências
O grupo Brics expressou preocupação neste sábado (12) sobre o aumento das tensões no Oriente Médio e condenou o uso de sanções não autorizadas pela ONU, enquanto os líderes se reuniram em Nova Délhi para fortalecer sua posição em assuntos globais vistos como dominados pelo Ocidente.
A reunião, que contou com a presença do presidente iraniano Masoud Pezeshkian, manifestou preocupação com "ataques deliberados" a infraestruturas civis e instalações nucleares pacíficas sob as salvaguardas da agência de energia atômica da ONU, afirmando que a segurança e proteção nuclear devem ser preservadas durante conflitos armados. A declaração foi vista como uma crítica indireta aos ataques dos EUA e de Israel a instalações nucleares iranianas.
Os líderes também criticaram sanções unilaterais não autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Eles não nomearam nenhum país, mas a Rússia, um dos membros fundadores do Brics, enfrentou sanções ocidentais após sua invasão em grande escala à Ucrânia em 2022.
"Apelamos para a eliminação de tais medidas ilegais, que minam o direito internacional e os princípios e propósitos da Carta da ONU", dizia a declaração conjunta.
A Índia está sediando a cúpula deste ano, com a presença do presidente russo Vladimir Putin, do presidente chinês Xi Jinping, Pezeshkian e de seus homólogos dos outros oito membros do Brics.
Aumentaram as preocupações de que a guerra no Irã possa se expandir à medida que os combates se intensificaram entre a Arábia Saudita e os Houthis do Iêmen. Guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, juntamente com o aumento das tensões EUA-China, também estão testando a capacidade do bloco de encontrar um terreno comum entre países com interesses geopolíticos concorrentes.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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