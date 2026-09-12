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CapaInternacionalExterior

Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 08:47

Cúpula do Brics reafirma falta de coesão do bloco

Em 2025, o Brasil sediou o encontro, que, neste ano, será realizado na Índia

Em 2025, o Brasil sediou o encontro, que, neste ano, será realizado na Índia

Isabela Castilho/Divulgação/JC
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Agências
A Índia sediará neste fim de semana a 18ª reunião de cúpula do Brics reafirmando a vocação do bloco como fórum para interesses díspares de seus membros. Agendas individuais se sobrepõem ao discurso oficial de união ante a hegemonia ocidental.
Isso já havia ficado claro na esvaziada cúpula do ano passado, realizada no Brasil, que era o presidente rotativo do bloco. Nem Xi Jinping, líder chinês que havia forçado uma expansão dos Brics à sua imagem em 2023, apareceu.

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