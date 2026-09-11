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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 18:47

Após 11 de Setembro, polarização sobre o islamismo aumenta na sociedade americana

Um dos maiores atentados da história mundial completou 25 anos nesta sexta-feira

Um dos maiores atentados da história mundial completou 25 anos nesta sexta-feira

Adam Gray/AFP/JC
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Agências
Vinte e cinco anos depois dos atentados de 11 de Setembro, os muçulmanos são uma parcela maior e mais visível da sociedade americana e conquistaram espaço inédito na política. Ao mesmo tempo, a percepção dos americanos sobre o islã se tornou mais negativa e muito mais polarizada do que era poucos meses depois dos ataques.
 
Pesquisa do Pew Research Center mostra que 51% dos adultos americanos afirmam hoje que o islamismo é mais propenso do que outras religiões a incentivar a violência. Em março de 2002, seis meses depois de membros da Al Qaeda sequestrarem quatro aviões e matarem quase 3.000 pessoas, eram 25%.
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