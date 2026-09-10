Trump promete pagar eleitores caso republicanos obtenham maioria no Congresso

O presidente Donald Trump prometeu pagar US$ 5 mil a cada adulto americano, caso o partido Republicano obtenha maioria na Câmara e no Senado nas eleições de meio de mandato, em novembro. A declaração foi feita durante um discurso do partido Republicano, em Dallas, no Texas, na noite desta quarta-feira, 9. O presidente americano creditou a iniciativa ao "grande sucesso econômico" do país.

"Se os republicanos conquistarem a Câmara e o Senado, farei pagamento de US$ 5 mil a cada adulto dos EUA. Emitirei um dividendo para cada cidadão. Vamos chamar de 'The Trump Dividend' (O Dividendo de Trump, em tradução livre)", afirmou. Trump disse ainda que não quer que os beneficiários gastem o montante "no Canadá, na China ou na Alemanha" e ressaltou: "Agora, tudo o que temos que fazer é vencer".

Dados estatísticos oficiais mostram que existem cerca de 245 milhões de cidadãos americanos com 18 anos ou mais, o que significa que o dividendo prometido pelo mandatário pode custar aproximadamente US$ 1,2 trilhão.

No evento, Trump disse ainda que os preços do petróleo cairão "assim que a guerra contra o Irã terminar". Não há, porém, sinais de redução nas hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã, que voltaram a trocar ataques nos últimos dias.

"Estamos vencendo a guerra, estamos controlando o Estreito de Ormuz", disse, ao defender a mudança do nome da importante rota marítima para "Estreito de Trump". "A liderança do Irã vai amar isso. O país está despedaçando, eles são o 'bully' do Oriente Médio."

Ainda em relação ao conflito, Trump reiterou que Teerã não pode ter armas nucleares e minimizou as críticas sobre ter iniciado a guerra, que já se estende há mais de seis meses.

Além dos preços do petróleo, Trump mencionou a queda nos preços dos ovos e dos alimentos em geral, que "estão caindo rapidamente". O presidente americano ainda mencionou que há "mais pessoas trabalhando hoje em dia do que nunca" e que o mercado financeiro está "batendo recordes". O republicano celebrou os 65 bilhões de petróleo da Venezuela adicionados ao estoque americano.