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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 08:25

Estados Unidos nega ataque do Irã a dois navios dos EUA e diz ter destruído 10 petroleiros iranianos

Comando militar acrescentou que forças americanas destruíram dez petroleiros iranianos na última semana

Comando militar acrescentou que forças americanas destruíram dez petroleiros iranianos na última semana

AFP/ JC
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Agências
O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) negou nesta quarta-feira (9) que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) tenha atingido dois destróieres da Marinha americana no Oriente Médio e afirmou que todas as tentativas de ataque iranianas fracassaram.
 
Em publicação no X, o Centcom classificou como "completamente falsa" a alegação de Teerã. "Nenhum navio de guerra da Marinha dos EUA foi atingido. Todos os ataques tentados pela Guarda Revolucionária fracassaram", afirmou.
 
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O comando militar acrescentou que forças americanas destruíram dez petroleiros iranianos apenas na última semana. Segundo o Centcom, as embarcações integravam uma rede clandestina multibilionária usada para financiar a Guarda Revolucionária. "O Irã não consegue defendê-los", declarou.
 
A Guarda Revolucionária havia afirmado ter alvejado dois navios americanos e oito petroleiros no Golfo Pérsico, além de outras dez embarcações que tentavam atravessar uma área considerada "proibida e insegura" no Estreito de Ormuz.
 
Na terça-feira (8), o Centcom havia informado a destruição de cinco petroleiros iranianos e dito que um navio de guerra americano escapou de dois ataques com mísseis balísticos nos dois dias anteriores, sem registro de vítimas.

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