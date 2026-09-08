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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 14:41

Fim da guerra vai restaurar laços EUA-Rússia, diz Trump a Putin

Trump tenta convencer Putin de que fim da guerra é o melhor para a economia russa

Trump tenta convencer Putin de que fim da guerra é o melhor para a economia russa

Mikhail METZEL/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou nesta terça-feira (8) para Vladimir Putin e disse ao colega russo que o fim da Guerra da Ucrânia irá promover a restauração completa dos laços políticos e econômicos entre Washington e Moscou. O assessor presidencial russo Iuri Uchakov fez o relato. A ligação de Trump ocorreu dois dias depois de os EUA retomarem o processo de mediação da guerra, que dura quatro anos e meio.
No fim de semana, os enviados Steve Witkoff e Jared Kushner se encontraram primeiramente com Putin em Moscou, e depois com Volodymyr Zelensky, na sua primeira visita à Ucrânia desde que Trump voltou ao poder.

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