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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 08:15

Irã diz ter atacado dois navios americanos e outras embarcações no Golfo Pérsico

Mensagem foi distribuída pela Guarda Revolucionária do Irã via Telegram nesta manhã

Mensagem foi distribuída pela Guarda Revolucionária do Irã via Telegram nesta manhã

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informou ter alvejado duas embarcações dos Estados Unidos e oito petroleiros no Golfo Pérsico, em resposta à ofensiva americana contra cinco petroleiros iranianos.
 
LEIA TAMBÉM: Houthis, apoiados pelo Irã, atacam cidades na Arábia Saudita e ferem mais de 70
 
Em mensagem distribuída via Telegram na manhã desta quarta-feira (9), a Guarda Revolucionária afirma que outras dez embarcações que tentavam atravessar a "área proibida e insegura" do Estreito de Ormuz foram alvejadas. As travessias seriam incentivadas por Washington.
 
"O Estreito de Ormuz está sob forte e rigorosa vigilância e gestão da competente e corajosa força naval da Guarda Revolucionária Islâmica", diz a mensagem.

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