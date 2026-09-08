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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 16:48

Houthis, apoiados pelo Irã, atacam cidades na Arábia Saudita e ferem mais de 70

As autoridades sauditas descreveram incêndios nos locais atingidos e informaram que mulheres e crianças estavam entre os feridos

As autoridades sauditas descreveram incêndios nos locais atingidos e informaram que mulheres e crianças estavam entre os feridos

AFP PHOTO / ANSARULLAH MEDIA CENTRE / JC
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Agências
Os houthis, grupo rebelde do Iemên apoiado pelo Irã, atacaram quatro cidades no sul da Arábia Saudita, ferindo mais de 70 pessoas e incendiando instalações petrolíferas, em uma expansão do conflito no Oriente Médio. Os rebeldes, que controlam a maior parte das áreas povoadas do Iêmen, incluindo a capital, Sanaa, afirmaram ter lançado uma ampla operação em território saudita.

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